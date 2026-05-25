Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin
Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el mantel de primavera para mesa de comedor más barato del mercado: por solo 3,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el mantel de primavera para mesa de comedor más barato del mercado: por solo 3,99 euros

María González Falcó

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el mantel de primavera para mesa de comedor más barato del mercado: por solo 3,99 euros

María González Falcó

RRSS WhatsAppCopiar URL

Es momento de barbacoas, comidas con amigos y disfrutar de los buenos momentos al aire libre. Por ello, aquellos que tiene la suerte de tener en casa una terraza o jardín, cuentan con un espacio de reclamo para familiares y amigos.

Así que si eres el anfitrión por excelencia de las reuniones entre seres queridos, quizá sea el momento de sorprender con una decoración elegante y llamativa, pero sin que te suponga un coste extra a tu economía. Y es que para estas situaciones, la cadena de supermercados Lidl es la respuesta segura. Entre los miles de artículos con los que cuenta a la venta, no puedes dejar pasa la oportunidad de conseguir el mantel más florido y colorido que ofrece la marca Livarno.

TEMAS

Tracking Pixel Contents