María González Falcó

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el mantel de primavera para mesa de comedor más barato del mercado: por solo 3,99 euros

Es momento de barbacoas, comidas con amigos y disfrutar de los buenos momentos al aire libre. Por ello, aquellos que tiene la suerte de tener en casa una terraza o jardín, cuentan con un espacio de reclamo para familiares y amigos.

Así que si eres el anfitrión por excelencia de las reuniones entre seres queridos, quizá sea el momento de sorprender con una decoración elegante y llamativa, pero sin que te suponga un coste extra a tu economía. Y es que para estas situaciones, la cadena de supermercados Lidl es la respuesta segura. Entre los miles de artículos con los que cuenta a la venta, no puedes dejar pasa la oportunidad de conseguir el mantel más florido y colorido que ofrece la marca Livarno.