María González Falcó

Multa de 1.500 euros a un conductor pese a tener el coche aparcado correctamente: la Guardia Civil ya escanea las matrículas

Cuando pensamos en multas de tráfico puede que las de velocidad sean las primeras que nos viene a la cabeza. Los radares esparcidos por las principales carreteras españolas tienen el objetivo de vigilar que los conductores no sobrepasen los límites establecidos y respeten las velocidades obligatorias que marcan las señalas, así como el tipo de vía.

Sin embargo, existen otras sanciones con multas económicas muy altas que algunos conductores pasan por alto hasta que ya es demasiado tarde. Circular sin seguro obligatorio en España es una infracción muy grave que puede costarte entre 601 y 3.005 euros de multa. Además, tu vehículo puede ser inmovilizado y llevado al depósito municipal. En caso de accidente, deberás afrontar con tu propio dinero los daños personales y materiales causados, explican los expertos de RACE. Más información