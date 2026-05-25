María González Falcó

Sale a la luz la carta de Alejandra Rubio tras lo ocurrido con su libro: "No sé qué me dirías si vieras la situación en la que estoy abuela, probablemente que todo pasará"

Dos meses después de anunciar su retirada temporal de la televisión tras las críticas que recibió por anunciar su segundo embarazo en exclusiva en '¡De viernes!', Alejandra Rubio ha vuelto al plató del programa de Telecinco presentado por Santi Acosta y Bea Archidona para promocionar su primer libro, 'Si decido arriesgarme', y, con su madre Terelu Campos como testigo de excepción, de paso sincerarse sobre las razones de su inesperado adiós a su faceta de colaboradora, dejando la puerta abierta a regresar próximamente si recibe alguna oferta.

"Yo estoy aquí para hacer promoción de mi libro, no me voy a sentar la semana que viene en un plató diariamente. Pero oye, igual dentro de un mes sí. Es que no te lo puedo decir, no te lo puedo asegurar. De momento, no me lo ha ofrecido nadie" ha reconocido, confesando que este descanso televisivo le ha venido muy bien para disfrutar de su familia, de su embarazo, y del lanzamiento de su novela lejos del foco mediático. Más información