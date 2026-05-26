Atlas News

Las autocaravanas se convierten en una alternativa a la vivienda

Una autocaravana se ha convertido en la alternativa a la vivienda de muchas personas que no se pueden permitir un alquiler. Es el caso de Antonio. Para el la caravana no son vacaciones. Es su forma de vida; en 7 metros cuadrados. El hartazgo de compartir piso y la incertidumbre laboral, pese a haber aprobado una oposición, son sus razones. Para vivir en la caravana invirtió 30.000 euros. Y aunque es feliz, no idealiza su situación.

Alan y Jaume son pareja. Veían inalcanzable piso y autocaravana y tuvieron que decidirse. Se enamoraron de la idea de una casa rodante. Sin gastos excesivos y para viajar. Aunque los profesionales del sector avisan sobre estos vehículos. Dicen que ni son el causante ni la solución para el problema de la vivienda en España. Opciones rocambolescas dentro de un mercado estrangulado. Más información