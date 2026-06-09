María González Falcó

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Adiós a la baliza v16: "Reflexión", la DGT emite un comunicado tras la enmienda en el Congreso

El director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, ha defendido este martes que con las balizas de señalización de emergencia, también conocidas como balizas v-16, y avería todo son "ventajas" y ha advertido que "ha venido para quedarse, no hay marcha atrás".

Navarro se ha expresado así en la apertura de la jornada 'Peatones y seguridad vial', organizada en la Domus de A Coruña y con presencia, entre otros representantes, de la alcaldesa herculina, Inés Rey.

"No hay que bajar del coche, tiene luz, que no tenían los triángulos", ha sentenciado, al tiempo que ha remarcado que es un elemento de seguridad "importante y obligatorio" de cara a "evitar atropellos".