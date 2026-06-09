María González Falcó / Europa Press

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Muere Cristina Blanco, la vidente televisiva de los 90 y madre de Miguel Ángel Muñoz, a los 61 años: "Nos dejas un vacío enorme"

Cristina Blanco, una de las videntes más populares de la televisión de los años 90, ha fallecido a los 61 años. La madre de Miguel Ángel Muñoz murió en una residencia de Majadahonda a causa de un infarto, según ha adelantado la revista SEMANA. En los últimos años vivía alejada del foco público y bajo cuidados médicos tras una etapa complicada de salud.

Su nombre quedó ligado a una forma de televisión muy reconocible de aquella década. Cristina Blanco trabajó como tarotista y colaboradora en distintos programas, entre ellos ‘Día a día’, el magacín matinal de Telecinco presentado por María Teresa Campos. En aquella etapa se convirtió en un rostro habitual del corazón y en una futuróloga cercana a varios personajes conocidos. Más información