María González Falcó

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Multa de 200 euros después de rellenar el depósito con diésel tras la bajada de precio: la Guardia civil extrema la vigilancia

El precio del diésel ha retomado esta semana la senda bajista, tras haber repuntado ligeramente hace siete días, y ha caído un 2,2%, para retroceder a su nivel más bajo desde principios de marzo, cuando comenzó a registrar importantes subidas tras el inicio el 28 de febrero del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

En concreto, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado esta semana en los 1,648 euros, su nivel más bajo desde la segunda semana de marzo, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.