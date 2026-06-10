María González Falcó / Europa Press

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Iker Casillas reclama 3,7 millones de euros por el infarto que sufrió en 2019

3,7 millones de euros. Esa es la cantidad que reclama Iker Casillas al F.C Oporto y a su aseguradora Fidelidade por el infarto de miocardio que sufrió en 2019 durante uno entrenamiento con el conjunto portugués. El ex de Sara Carbonero ha comparecido en el Palacio de la Justicia de Oporto tras presentar una demanda pidiendo una millonaria indemnización debido a la incapacidad laboral y las importantes secuelas que sufre desde hace 7 años a pesar de que el médico del equipo, Nelson Puga, aseguró entonces que el portero estaba "bien, estable y con el problema resuelto" y que e iba a recuperar "perfectamente" de este revés de salud, asegurando que el esfuerzo físico que realizó durante el enfreno no estuvo relacionado con su problema cardíaco que le obligó a retirarse antes de lo esperado. Más información