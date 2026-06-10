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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el bar portátil más barato para el verano: por solo 9,99 euros

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María González Falcó

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el bar portátil más barato para el verano: por solo 9,99 euros

María González Falcó

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Con la llegada del verano y del calor es el momento de pasar los ratos libres fuera de casa, ya sea en la piscina, la playa, en la naturaleza, solo o con amigos. Eso sí, cuando las altas temperaturas aprietan lo importantes es estar hidratado o tener algo con el que podamos saciar la sed.

Por ello, uno de los aliados fundamentales en estos meses para miles de personas va a ser la nevera portátil. Si no tienes una, debes correr a Lidl a conseguir la bolsa isotérmica con recipientes portalimentos que mantendrá tu comida y tu bebida a una temperatura perfecta pese al calor.

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