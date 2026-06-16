A.D.

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Adiós a las ZBE y a las etiquetas polémicas: "Anulación de oficio de todas las multas impuestas en las Zonas de Bajas Emisiones"

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha presentado un requerimiento formal a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en el exige la anulación de oficio de todas las multas impuestas en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital y ha acusado al Consistorio de José Luis Martínez-Almeida de "incumplir" el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

En concreto, la asociación alude a la decisión de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declaró en septiembre de 2024 la nulidad de pleno derecho de los preceptos esenciales que configuraban la Zona de Bajas Emisiones general de Madrid y las dos ZBE de especial protección. Más información