María González Falcó

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo eléctrico de limpieza más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros

Si quieres una limpieza extra en el hogar en Lidl tienen el potente cepillo eléctrico de limpieza que es el más barato del mercado. Está disponible por menos de 15 euros, mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata de un cepillo eléctrico de limpieza de la marca Silvercrest, exclusiva de Lidl, que tiene un uso versátil en el hogar y permite una eliminación sencilla de la suciedad resistente.

Con este cepillo eléctrico podrás hacer la limpieza a fondo de grifería de cocina y baño, microondas, ollas, sartenes y mucho más. Además, sin necesidad de frotar con esfuerzo.