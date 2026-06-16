A.D.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el espejo de viaje con luz LED más barato del mercado: disponible por menos de 9 euros

Si quieres estar siempre perfecta, en Lidl tienen el espejo de viaje con luz LED más barato del mercado. Tiene tres modos de iluminación en función del maquillaje que te quieras realizar y cuesta menos de 9 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata de un espejo de viaje con un borde de luz LED regulable con 3 colores de luz; y que se enciende y se apaga, además de regularse, mediante «One Touch Control». Más información