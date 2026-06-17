A.D. / Europa Press

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El joven que mató al logopeda de su hijo irrumpió en la consulta tras escuchar los gritos del niño

David G. S., el joven de 24 que este lunes, 15 de junio, acuchilló al logopeda de su hijo en Valencia tras creer que lo había sorprendido abusando sexualmente del niño, de 3 años, tal como adelantó Levante-EMV en exclusiva, irrumpió en la consulta después de escuchar gritar al menor, lo que le puso en alerta. Así lo contó el homicida confeso cuando se entregó a la Policía Nacional en la comisaría de Burjassot, a las 18.15 horas del lunes, unas dos horas después de haber matado al terapeuta, Vicent D. C., de 32 años, en su clínica, Diálogo Logopedia y Psicología, en la que atendía a menores con dificultades en el habla desde hace aproximadamente una década. En principio, no hay datos que sustenten que pudiera haber planificado la acción por sospechas previas y todo apunta a una reacción momentánea al entender que el logopeda estaba abusando del niño. El fallecido recibió más de media docena de cuchilladas, al menos una de ellas, en el corazón, mortal de necesidad. Más información