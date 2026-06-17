A.D.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente destornillador eléctrico de precisión más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros

Los trabajos precisos necesitan de lo mejor, y en Lidl tienen el potente destornillador eléctrico de precisión, con múltiples utilidades, que es el más barato del mercado. Cuesta menos de 15 euros, mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del destornillador eléctrico de preción de Parkside, marca exclusiva de Lidl, que cuenta con una luz de trabajo LED integrada y es ideal para reparar ordenadores, tablets o portátiles.

Cuenta con dos teclas para cambiar fácilmente a marcha eléctrica a derecha o izquierda, tiene acople magnético y viene en un práctico estuche con marcas claras para las puntas.