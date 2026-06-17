A.D.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente afeitadora eléctrica más barata del mercado: disponible por menos de 13 euros

Si siempre quieres estar perfecto, en Lidl tienen la potente afeitadora que es la más barata del lmercado, por menos de 13 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de una afeitadora eléctrica de la marca Cien Beauty que tiene recortador de precisión extensible y sisistema de tres cuchillas de doble lámina para un corte preciso.

La afeitadora ofrece una adaptación óptima al contorno para un afeitado suave y apurado; y cuenta con un recortador extensible para barba y patillas, además de cabezal de afeitado extraíble para poder limpiarlo bajo el grifo. Más información