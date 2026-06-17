A.D.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente afilador de cuchillos más barato del mercado: disponible por menos de 3 euros

Si quieres tener tus utensilios de cocina en perfecto estado, en Lidl tienen un potente afilador de cuchillos que es el más barato del mercado. Está disponible por menos de 3 euros, mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del afilador de cuchillos Silvercrest, que es marca exclusiva de Lidl y que realiza un afilado de tres fases para un resultados perfecto. Adenñasm cuenta con un cabezal desmontable. Más información