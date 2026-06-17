A.D.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cabezal de ducha estilo italiano de verano más barato del mercado: por solo 13,99 euros

Llega el verano y con él es tiempo de refrescarse, prepararnos para más eventos sociales y, también, quitar el sudor de las horas de calor, ya sea de día o de noche. Por ello, Lidl cuenta con una ducha estilo italiana por solo 13,99 euros.

Se trata de una barra de ducha de acero inoxidable con jabonera, alcachofa de ducha y flexo de ducha que tiene 5 tipos de chorro: chorro de lluvia potente e ideal para aclarar el champú; Chorro de masaje para masajear contracturas de forma localizada; Chorro de espuma suave para relajarse; Chorro mixto de espuma y lluvia para disfrutar de una ducha completa y un chorro mixto de lluvia y masaje combinado potente. Más información