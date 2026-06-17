A.D.

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Rechazado en la ITV con falta "muy grave" y multa de 200 euros por lo ocurrido con la letra de los neumáticos pese a ser nuevos: el error en la "W" que registra el BOE

A la horade pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) hay que tener en cuenta que existen diferentes defectos considerados como "muy graves" que pueden coger por sorpresa a los conductores y obligarles a desembolsas altas sumas de dinero.

Uno de ellos es con los neumáticos. Llevar unos neumáticos adecuados en tu coche es muy importante por tu seguridad y para el correcto rendimiento del vehículo, así que no debes escatimar en gastos, y tampoco debes probar cosas distintas a las que recomiendan los fabricantes, como montar neumáticos diferentes delante y detrás, como explican los expertos de RACE. En la ficha técnica o tarjeta de inspección técnica es donde aparecen los tipos de neumáticos que debe llevar tu coche. Existe un apartado denominado “neumáticos” en el que puedes consultar el número de ruedas que debe llevar así como sus medidas y características (en la puerta del conductor o en la tapa del depósito también suelen venir). Además, en las observaciones de la ficha técnica también te aparecerán si existen otras medidas que puedes incluir en tu vehículo, siempre que los neumáticos estén homologados. Más información