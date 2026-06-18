A.D.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el alisador de pelo que de baja de 44 euros a solo 17: la favorita de las peluqueras

Ahora que llega el verano y la playa o la piscina deja nuestro pelo algo más rebelde y sucio con la sal o el cloro, es el momento de estar perfecta gracias a la Remington Gold Dust Plancha de pelo S5208 que ofrece la cadena de supermercados Lidl.

La plancha alisadora Gold Dust de Remington cuenta con un revestimiento avanzado de cerámica 2 veces más suave* para un deslizamiento sin esfuerzo y peinados sedosos dignos de peluquería. Funciona a alta temperatura, con 230°C con el control de temperatura digital. Además cuenta con un calentamiento rápido, lista para usar en 15 segundos y unas placas estrechas extralargas de 110 mm de largo y placas flotantes para reducir la presión sobre el cabello. Más información