Secciones

Es noticia
Declaración ZapateroKamikaze AsturiasNueva planta IndraHuelga de médicosIncendio GradoPlaya de RibadesellaFábrica de loza de Oviedo
instagramlinkedin
Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente deshidratador de alimentos eléctricos más baratos: para secar frutas, verduras, carne o pescado

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente deshidratador de alimentos eléctricos más baratos: para secar frutas, verduras, carne o pescado

A.D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente deshidratador de alimentos eléctricos más baratos: para secar frutas, verduras, carne o pescado

A.D.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Con la llegada del verano y el calor, es tiempo de comer comida más fresca con la que combatir las altas temperaturas. Y no solo nos referimos a ensaladas. Y es que en esta época del año es muy sencillo prepara platos deliciosos a la par que sanos y que, además, nos ayuden a bajar de peso o a controlarlo.

Por ello, debes correr a Lidl para conseguir el deshidratador de alimentos de la marca Silvercrest eléctrico. Un aparato perfecto para secar frutas, verduras, hierbas, carne, pescado y setas y la posterior preparación saludable de fruta deshidratada sin aditivos.

TEMAS

Tracking Pixel Contents