A.D.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente deshidratador de alimentos eléctricos más baratos: para secar frutas, verduras, carne o pescado

Con la llegada del verano y el calor, es tiempo de comer comida más fresca con la que combatir las altas temperaturas. Y no solo nos referimos a ensaladas. Y es que en esta época del año es muy sencillo prepara platos deliciosos a la par que sanos y que, además, nos ayuden a bajar de peso o a controlarlo.

Por ello, debes correr a Lidl para conseguir el deshidratador de alimentos de la marca Silvercrest eléctrico. Un aparato perfecto para secar frutas, verduras, hierbas, carne, pescado y setas y la posterior preparación saludable de fruta deshidratada sin aditivos.