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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente recortadora de pelo y barba con gran descuento: ahora por solo 11,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente recortadora de pelo y barba con gran descuento: ahora por solo 11,99 euros

A.D.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente recortadora de pelo y barba con gran descuento: ahora por solo 11,99 euros

A.D.

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Si quieres estar perfecto este verano en cualquier momento, lo más recomendable es que vayas a Lidl a conseguir la recortadora de pelo y barba de la marca Cien Beauty, que es la más barata del mercado por solo 11,99 tras bajar su precio.

Descubre la recortadora de pelo y barba Cien, tu nueva aliada para un recorte preciso y sin esfuerzo. Ya sea que quieras recortar tu barba, peinar tu cabello o definir contornos, este versátil aparato te ofrece todo lo que necesitas. Gracias a su diseño compacto y su fácil manejo, se adapta perfectamente a la mano y garantiza resultados óptimos. Experimenta la libertad de adaptar tu look en cualquier momento y lugar con un dispositivo que combina tanto rendimiento como comodidad. Más información

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