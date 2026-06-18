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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el completo juego de cubertería de acero inoxidable más barato: 24 piezas por solo 15,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el completo juego de cubertería de acero inoxidable más barato: 24 piezas por solo 15,99 euros

A.D.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el completo juego de cubertería de acero inoxidable más barato: 24 piezas por solo 15,99 euros

A.D.

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La cadena de supermercados Lidl nos ofrece una oferta única para dar un giro de 180 grados a nuestra cocina. Y es que la famosa cadena de supermercados tiene a un precio espectacular el set de cubertería de acero inoxidable.

Es un juego para hasta 6 personas que consta de 6 tenedores, 6 cuchillos, 6 cucharas soperas, 6 cucharillas de café. Los cuchillos de acero inoxidable de alta calidad y todo el set es apto para lavavajillas, por lo que no tendrás que fregarlos a mano después de una comida numerosa, ni perderán su brillo en el lavaplatos. Más información

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