A.D.

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La DGT se pronuncia sobre el adiós de la baliza v-16 en los próximos días: "Incertidumbre e inseguridad"

La Dirección General de Tráfico (DGT) dará un "nuevo impulso" a la baliza luminosa V-16 a partir del 1 de julio, de cara a la operación verano, con la intención de "extender su uso y su normalización" al ser "un elemento importante de la seguridad vial".

Así lo ha anunciado el director general de la DGT, Pere Navarro, en su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, en las que se ha referido a esta baliza, que es obligatoria desde el 1 de enero de 2026 y con el que ha tratado de decir adiós a todas las dudas que hay sobre el futuro de este dispositivo.