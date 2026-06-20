A.D.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos butacas plegables de terraza más baratos del mercado: respaldo regulable en 7 posiciones mediante los reposabrazos

No hay nada mejor que aprovechar el tiempo libre para poder descansar en nuestra terraza o jardín, ya sea en la soledad de nuestro hogar o con la familia y amigos. Por ello, si quieres hacerlo de la forma más práctica posible, debes correr a Lidl y hacerte con las sillas de aluminio Miami de Livarno.

Se trata de un set que incluye dos sillas y por solo 8,99 euros. Más información