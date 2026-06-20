A.D.

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Multado con 200 euros un conductor que viajaba solo con su coche de vacaciones y no entendió la nueva señal de tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior

Ahora que llegan las vacaciones de verano, seguro que son muchos los conductores que se trasladan a otra ciudad ya sea de visita o a pasar ahí el verano. Sin embargo, hay que tene ren cuenta que las normas de tráfico pueden cambiar, sobre todo en grandes urbes, con nuevas señales o vías que noe stán en otras localidades y que pueden resultar desconocidas para el conductor.

Desde hace unos días se ha vuelto viral una señal de fondo azul con un rombo blanco en el centro. Significa la presencia de un carril VAO y la sanción prevista por ocuparlo con solo un conductor es de 200 euros, una multa que puede imponerse a quienes acceden sin tener el número mínimo de ocupantes o sin estar incluidos entre los vehículos autorizados.