A.D.

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La DGT alerta en la A-66 a los conductores asturianos y de fuera sobre la obligatoriedad en la guantera con riesgo de sanción: "Le pondrá la correspondiente multa"

Solo quedan una horas para que sea verano de manera oficial y seguro que ya son muchos los que están pesando en las esperada sy deseadas vacaciones. Y es que en tan solo unos días se espera que se produzcan millones de desplazamientos por carretera a lo largo y ancho del país.

Y ojo, que este año viene con una novedad respecto a los anteriores: la obligatoriedad del uso de la baliza v-16 para señalizar nuestro vehículo en caso de accidente en vía interurbana.

El máximo responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) lo ha expresado así durante su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, donde ha indicado que la baliza V16 "es una experiencia para hacer un libro". Más información