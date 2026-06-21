A.D.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cortapelos que también sirve para barba más barato del mercado. por solo 12,99 euros

Con la llegada de claro muicchos prefieren ener el pelo más corto y freso. También es más cómodo para disfrutar de la playa o la piscina y no preocuparnos por nuestro peinado posterior.

Por ello, si quieres estar perfecto estos meses, debes acudir a Lidl para conseguir la recortadora de pelo y barba 5 en 1 que tiene actualmente un precio de tan solo 12,99 euros.

¿Qué ofrece?

Descubre el cortapelos y barbero Cien, tu versátil dispositivo 5 en 1 para un estilo perfecto de la cabeza a la barba. Con cuchillas de acero inoxidable afiladas con precisión y varios accesorios, te ofrece resultados de corte óptimos y durabilidad. Ya sea que quieras cortar, recortar, contornear, perfilar o afeitar, este cortador se adapta a tus necesidades. Gracias a su mango ergonómico, se adapta cómoda y seguramente a la mano, mientras que la práctica función de bloqueo de viaje lo convierte en el compañero ideal para llevar. Más información