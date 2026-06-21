A.D.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa plegable de jardín más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas

Con la llegada del verano y el calor haciendo acto de presencia, sobre todo, en las horas centrales del día es importante disponer de sombra si queremos celebrar una comida o evento en nuestro jardín.

Por ello, debes correr a Lidl para conseguir la carpa plegable de Livarno en un color azul marino por tan solo 87,99 euros. Más información