A.D.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos maletas trolley de cabina y bodega más baratas del mercado: con cuatro ruedas y muy ligeras

El verano ha llegado de manera oficial y las vacaciones están a la vuelta de la esquina. Seguro que ya son muchos los que tiene sus billetes de avión preparados para disfrutar del merecido descanso en un lugar de playa o conocer otros destino fuera del país.

Por ello, para viajara de la forma más cómoda posible, lo mejor es correr a Lidl para conseguir el juego de dos malteas de viaje de Esmara a un precio espectacular. Más información