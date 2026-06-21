A.D.

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Multa de 200 euros por conducir su coche a 115 kilómetros por hora en autopista pero le pillaron lo que no esta dentro del vehículo: la Guardia Civil ya vigila el interior

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha realizado a lo largo de este 2026 diversas campañas de "vigilancia y control de la velocidad, uno de los factores de riesgo clave en la siniestralidad vial". Estas campañas se enmarcan dentro de la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 y en el Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, que persiguen reducir a la mitad el número de víctimas mortales en carretera al final de década", explicaban en la nota informativa en el momento de poner inicio a esta campaña.

Tal y como declaran desde la DGT, los datos confirman la relación entre velocidad y riesgo de siniestralidad: el conductor dispone de menos tiempo para reaccionar ante un imprevisto, la distancia de frenado se amplía y el campo visual se estrecha. De hecho, el Observatorio Europeo de Seguridad Vial estima que un aumento de la velocidad en 10 km/h duplica la probabilidad de sufrir un siniestro mortal, mientras que una disminución de tan solo 1 km/h podría evitar más de 2.200 fallecidos al año en Europa, según el estudio del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC).