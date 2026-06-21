A.D.

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Multa de 500 euros por viajar a la velocidad adecuada y respetar las normas de tráfico pero cometer el error con el hueco extra de equipaje: la Guardia Civil extrema la vigilancia donde se pone la v16

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Ahora que llega el verano y las vacaciones, la Dirección General de Tráfico (DGT) estima que en la operación salida se producirán más de 5 millones de desplazamientos a lo largo y ancho del país.

Y es que, sin duda, el coche se va a convertir en uno de los medios de transporte preferidos por los españoles para desplazarse a sus destinos escogidos de playa o montaña. Por ello, en esta época es ver coches con baca para realizar viajes más largos y poder meter aquellas cosas que, por espacio, no entran en el maletero. Más información