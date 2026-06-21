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Multado un conductor con 200 euros por circular a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Existen diferentes formas de controlar la velocidad en carretera: radares fijos, de tramo, móviles... Pero la Dirección General de Tráfico (DGT) también cuenta con unos ojos desde el aire que pueden sancionar por no cumplir la velocidad obligatoria, pero también ver lo que estamos haciendo dentro del coche.

Con 65 años de historia y acercándose a las 240.000 horas de vuelo, la Unidad de Medios Aéreos (UMA) de la DGT sigue sobrevolando las carreteras españolas diariamente con el objetivo de garantizar la seguridad vial, lo hace utilizando los Pegasus o 'abejas'. Más información