A.D.

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Multado con más del salario medio de España por refrescar su coche del calor, pese a tener la documentación en regla: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los coches aparcados

Con la llegada del calor, las lluvias esporádicas y el polen en el aire, nuestro coche tiende a ensuciarse más a menudo. Además, bajar a la playa o aparcarlo a la intemperie también puede pasarle factura.

Por ello, hay que tener cuidado a la hora de limpiarlo o mantenerlo en el mejor estado posible. Y, sobre todo, hay que saber dónde poder hacerlo. Muchos conductores lo han hecho alguna vez: sacar la manguera, preparar el cubo con jabón y dejar el coche reluciente delante de casa. Es una escena habitual en las calles de algunos barrios y urbanizaciones. Pero lo que parece una práctica inocente puede acabar en una incómoda sanción económica. Más información