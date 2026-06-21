Secciones

Es noticia
Declaración ZapateroKamikaze AsturiasNueva planta IndraHuelga de médicosIncendio GradoPlaya de RibadesellaFábrica de loza de Oviedo
instagramlinkedin
Multado con más del salario medio de España por refrescar su coche del calor, pese a tener la documentación en regla: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los coches aparcados

Multado con más del salario medio de España por refrescar su coche del calor, pese a tener la documentación en regla: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los coches aparcados

A.D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Multado con más del salario medio de España por refrescar su coche del calor, pese a tener la documentación en regla: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los coches aparcados

A.D.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Con la llegada del calor, las lluvias esporádicas y el polen en el aire, nuestro coche tiende a ensuciarse más a menudo. Además, bajar a la playa o aparcarlo a la intemperie también puede pasarle factura.

Por ello, hay que tener cuidado a la hora de limpiarlo o mantenerlo en el mejor estado posible. Y, sobre todo, hay que saber dónde poder hacerlo. Muchos conductores lo han hecho alguna vez: sacar la manguera, preparar el cubo con jabón y dejar el coche reluciente delante de casa. Es una escena habitual en las calles de algunos barrios y urbanizaciones. Pero lo que parece una práctica inocente puede acabar en una incómoda sanción económica. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents