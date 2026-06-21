A.D.

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Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia

El precio del diésel ha proseguido esta semana con la senda bajista después de que Estados Unidos e Irán hayan confirmado la firma del memorando de entendimiento que abre paso a un periodo de 60 días para negociar los detalles de un acuerdo de paz definitivo entre las partes.

Como "primer paso", la República Islámica de Irán reabrirá "de inmediato" el estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos "levantará inmediatamente el bloqueo naval".

En concreto, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado esta semana en los 1,592 euros, su nivel más bajo desde la primera semana de marzo, tras abaratarse un 1,42% con respecto a la semana pasada, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press. Más información