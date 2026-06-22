María González Falcó / Europa Press

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Ana Mena y Óscar Casas rompen de manera inesperada su relación tras dos años juntos

Giro inesperado en el panorama celebrity. Una de las parejas más queridas, atractivas y mediáticas del momento ha decidido poner punto y final a su historia de amor. Ana Mena y Óscar Casas han roto su relación sentimental tras cerca de dos años de noviazgo, una noticia que ha caído como un auténtico jarro de agua fría entre sus miles de seguidores.

La exclusiva de la separación fue adelantada por el periodista Javi Hoyos y YOTELE ha podido verificarla posteriormente. Según fuentes del entorno cercano de la ya expareja, la ruptura se ha producido de manera totalmente amistosa, de mutuo acuerdo y sin que existan terceras personas de por medio. Más información