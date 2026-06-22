A.D.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT

A.D.

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un elemento obligatorio en los vehículos que puede ser motivo de sanción en caso de que no se consiga superar. Circular con la ITV caducada conlleva una multa de 200 euros (100 euros si te acoges al pronto pago). No conlleva pérdida de puntos, pero las autoridades pueden inmovilizar el vehículo. Recuerda que llevar cita previa no te exime de la sanción si te paran de camino a la estación.

¿Y qué pasa si el vehículo está parcado, sin moverese, pero con la ITV caducada? La Justicia es clara. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Oviedo ha puesto freno a una práctica habitual en la capital asturiana: multar vehículos estacionados con la ITV caducada. En una sentencia de 15 de septiembre de 2025, el magistrado declara ilegal una sanción de 200 euros impuesta por la DGT a raíz de una denuncia de la Policía Local, al considerar que solo se puede sancionar la circulación sin inspección técnica en vigor, no el mero hecho de estar aparcado. Más información