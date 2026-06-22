A.D.

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Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Ahora que las vacaciones están a la vuelta de la esquina, son millones los conductores que se van a desplazar a lo largo y ancho del país para acudir a la playa, a la montaña, al pueblo o, simplemente, poder desconectar de la rutina en otro lugar.

Sin embargo, debes saber que en tu destino de vacaciones puede que encuentres algunas señales que no son tan habituales en la localidad donde vives y puede que, cuando ya sea demasiado tades, te encuentres una sanción e el buzón e incluso pérdida de puntos en el permiso de conducir. Más información