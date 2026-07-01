A.D.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona de 2 plazas para terraza más barata del mercado: con parasol ajustable para conseguir sombra y cojín

El verano ya está aquí y son muchos los que, por suerte, ya disfrutan de las vacaciones. Por ello, si quieres relajarte junto a tu pareja o disfrutar del mejor espacio para tumbarte, debes correr a Lidl para conseguir la tumbona de 2 plazas para jardín.

Se trata de un producto que se encuentra entre los 'top valorados' de la marca con un "100 por cien" de los clientes que lo recomiendan. Más información