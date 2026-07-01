A.D.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con lámpara led más potente y barato del mercado: con rotor de giro lento y silencioso

Lidl vuelve a lanzar una de las ofertas más atractivas para el hogar con un producto que combina dos funciones en un solo aparato. Se trata del ventilador de techo con lámpara LED por solo 31,99 euros, un modelo que destaca por su funcionamiento silencioso, su bajo consumo y su capacidad para utilizarse durante todo el año. Más información