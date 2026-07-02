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El Gobierno vetará redes sociales con "contenido dañino" a menores de 16 años aunque tengan permiso de sus padres

El Gobierno vetará redes sociales con "contenido dañino" a menores de 16 años aunque tengan permiso de sus padres

A.D.

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El Gobierno vetará redes sociales con "contenido dañino" a menores de 16 años aunque tengan permiso de sus padres

A.D.

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El Gobierno endurece su propuesta para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. PSOE y Sumar han registrado este jueves en el Congreso varias enmiendas al proyecto de ley de protección digital a los menores, ahora en trámite de ponencia, que entre otras cuestiones plantean eliminar la posibilidad de acceder a ciertas plataformas digitales aunque se cuente con autorización paternal. El texto original lo vinculaba al permiso de los tutores legales. Más información

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