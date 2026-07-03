A.D.

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Hacienda abre una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas

La Agencia Tributaria tiene abiertas desde junio inspecciones fiscales al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; sus hijas, Alba y Laura; su esposa, María Sonsoles Espinosa, así como al empresario Julio Martínez Martínez y varias empresas y así se lo ha comunicado al juez que investiga el caso Plus Ultra.

En sendos escritos, la Agencia Tributaria en Madrid y en Comunidad Valenciana ha indicado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que tiene inspecciones abiertas en materia de IRPF, IVA o impuesto sobre el patrimonio, entre otros conceptos, abonados de 2021 a 2024 a varios investigados.

También investiga Hacienda respecto a Zapatero y su esposa, quien no está investigada por el juez, lo referido al impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas entre 2002 y 2024. Más información