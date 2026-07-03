A.D.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la butaca plegable para terraza más barata del mercado: por solo 9,99 euros

Ahora que el buen tiempo ya está aquí es el momento de relajarse al sol y al calor y desconectar de la mejor forma posible. Por ello, te recomendamos ir corriendo a Action a conseguir la silla de camping plegable Froyak.

Una silla muy cómoda que además puedes plegar en segundos y no te ocupará espacio a la hora de guardarla o si la quieres llevar en el coche.