A.D.

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Multa de 200 euros por viajar solo en el coche tras la Operación Salida del verano: la Guardia Civil extrema la vigilancia dentro del coche

Ha comenzado la Operación Salida del verano. Un dispositivo que finalizará a las 24 horas del domingo, día 5, intervalo en el que se prevé que se produzcan 4,8 millones de desplazamientos por carretera, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

La DGT se moderniza cada año con nuevos dispositivos que ajustan aún más la capacidad de medición en carretera. Ahora, tal y como informan desde RACE, la DGT ya ha comenzado el despliegue de los llamados “radares negros”, unos nuevos sistemas automáticos capaces de detectar si los vehículos que circulan por los carriles BUS-VAO cumplen con las condiciones de uso. El nombre no es oficial, sino que se ha popularizado tras su puesta en marcha tanto entre los usuarios, como en diferentes medios especializados en motor. Más información