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Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas
Ahora sí que es verano. La primera operación salida, en la que se prevén miles de desplazamientos por carretera en toda España, ya ha comenzado. Millones de personas están de vacaciones. Pero esto también tiene una parte peligrosa: aumentan los riesgos al volante, al multiplicarse el tráfico en las principales vías de todo el país. Por ello, la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico (DGT) lleva días sensibilizando a la población con todo tipo de mensajes de precaución. Más información
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