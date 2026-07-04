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Saúl Craviotto estalla al encontrarse esta escena en una playa de Asturias: "¡Pedazo de inútiles!"

"¿Qué? ¿Qué bien os han sentado las cervecitas y el tinto de verano, eh? En este paraíso... ¡Pedazo de inútiles!". Son palabras de Saúl Craviotto, famoso piragüista y seis veces medallista olímpico afincado desde hace años en Asturias. Pocas veces hemos visto a este gijonés de adopción hablar en este tono. En un tono de enfado e indignación. Pero, como él mismo confiesa, ver basura tirada en un entorno natural le "hierve la sangre". No en vano, Craviotto fue imagen de una campaña de reciclaje de Cogersa, el consorcio que gestiona los residuos en Asturias, en el año 2018. Más información