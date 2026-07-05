María González Falcó / Europa Press

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El entorno de Alejandra Rubio se pronuncia sobre su nuevo trabajo tras dar a luz: "Lo lleva en las venas"

El mundo del corazón sigue muy pendiente de los próximos pasos de Alejandra Rubio, que actualmente se encuentra centrada en su segundo embarazo junto a Carlo Costanzia y alejada, por el momento, del foco mediático. Una etapa en la que su posible regreso a la pequeña pantalla sigue generando comentarios entre sus compañeros de profesión. Tras dejar su trabajo en la televisión, ni Carlo Constanzia ni Alejandra Rubio recibirían ingresos. Una situación ante la que se ha pronunciado Marta López. "Yo creo que Alejandra acabará volviendo a televisión porque lo lleva en las venas. supongo que nada más dará luz, no creo, pero volverá pronto segurísimo". La colaboradora también ha querido dejar claro que la nieta de María Teresa Campos no volverá cerca de donde esté Laura Matamoros, la prima de su pareja a la que ambos se enfrentaron por unas declaraciones en un plató de televivisión.