María González Falcó / Europa Press

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Una ganadora de "Supervivientes" rompe su silencio tras su paso por la cárcel: "Había un colchón de mierda"

En su paso por el pódcast de Podimo, Anita Williams reveló detalles de su paso por la cárcel. La que fuera pareja de Montoya comenzó explicando por qué acabó entre rejas: “Estábamos un día por Plaza de Cataluña haciendo el tonto. Entramos a una tienda y me llevé una camiseta. Y como estaba estudiando para Policía, le dije a una amiga si me podía dejar su documento, me denunciaron por suplantación de identidad y estuve cuatro meses en la cárcel", explica. La joven relató cómo fue su experiencia en prisión. "Yo me adapto a todo, cuanto antes lo asimile mejor, pero es como en las películas había hasta un colchón de mierda. Con este panorama tienes dos opciones: sociabilizar o estar sola. Yo prefieron sociabilizar con la gente chunga", añadió en la conversación. Durante su estancia en Supervivientes se había especulado mucho sobre su pasado aunque hasta ahora ella nunca se había pronunciado abiertamente sobre un asunto "que forma parte del pasado". En una etapa mucho más tranquila y alejada del foco mediático que vivió tras su paso por La isla de las tentaciones y Supervivientes, Anita Williams ha reaparecido en Madrid para ponerse al día con algunos asuntos personales, dejando además una de las imágenes más comentadas de su última aparición: su cambio de look. En el plano personal, la televisiva ha asegurado que ha pasado página definitivamente respecto a su expareja, José Carlos Montoya.