María González Falcó / Europa Press

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Irene Rosales habla de su boda con Guillermo tras la ruptura con Kiko Rivera: "Felices"

Irene Rosales atraviesa una etapa de estabilidad personal junto a su actual pareja, Guillermo, con quien mantiene una relación desde hace aproximadamente un año y con quien ha logrado consolidar un vínculo discreto pero muy presente en su día a día. Tras su separación de Kiko Rivera, la colaboradora ha ido reconstruyendo su vida sentimental, aunque su nombre sigue generando interés mediático por su pasado reciente y por la exposición pública de su anterior relación.

Precisamente, uno de los temas que más ha llamado la atención en los últimos meses es la distancia que parece haberse producido entre el exmatrimonio, una relación que estaría más fría tras la exposición mediática de algunos aspectos de su vida familiar. En este contexto, Irene ha sido preguntada por su relación actual y por la posibilidad de boda con Guillermo, una cuestión a la que ha respondido con humor pero dejando clara la sintonía que existe entre ambos.

"Más le vale que sea él el que me lo pida el día de mañana, no quiero que sea nadie", ha comentado entre risas al ser preguntada por si ella daría el paso de pedir matrimonio, dejando entrever que la idea de boda no está descartada, pero que prefiere mantener los roles tradicionales en ese aspecto.

Lejos de entrar en polémicas, la colaboradora ha querido centrarse en su presente sentimental y ha asegurado que ambos atraviesan un momento muy positivo. "Muy felices chicos, muy felices", ha afirmado, dejando claro que su relación con él está consolidada y que disfruta de una etapa de tranquilidad.