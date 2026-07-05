A.D.

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Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Ayer viernes comenzó la Operación Verano 2026, que finalizará a las 24 horas del domingo, día 5, intervalo en el que se prevé que se produzcan 4,8 millones de desplazamientos por carretera.

Tal y como informan desde la Dirección General de Tráfico (DGT), durante los meses de julio y agosto se desarrollarán campañas específicas de vigilancia de motocicletas en fines de semana, y de control de velocidad y consumo de alcohol y drogas, con el objetivo de reducir la siniestralidad en los desplazamientos estivales. Más información