A.D.

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Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Hoy 5 de julio culmina la Operación Salida del verano. Un dispositivo que finalizará a las 24 horas de este domingo tras producirse, aproximadamente, 4,8 millones de desplazamientos por carretera, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

Según ha informado este martes la DGT en un comunicado, entre el 1 de julio y el 31 de agosto se esperan más de 104 millones de movimientos de largo recorrido por carretera, de los que 49,7 se concentrarán en el mes de julio y 54,5 millones en agosto. Más información